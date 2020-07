Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Facebook : résultat net trimestriel presque doublé Cercle Finance • 31/07/2020 à 09:58









(CercleFinance.com) - Le groupe Facebook a publié hier soir des résultats marqués par une hausse de +11% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, porté à 18,69 milliards. Les seuls revenus publicitaires avancent pour leur part de +10% à 18,3 milliards. Le nombre d'utilisateurs actifs est pour sa part passé à 2,7 milliards. Cet indicateur, très scruté pour un réseau social régulièrement accusé de perdre du terrain face aux nouveaux entrants sur le marché, progresse de +12%. Enfin, le bénéfice net a presque doublé : il passe de 2,62 milliards de dollars (0,91 dollar par action) à 5,18 milliards de dollars (1,80 dollar par action). Rappelons néanmoins que le groupe avait, au T2 2019, constitué une provision de 2 milliards dans le cadre d'un litige avec la FTC.

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ +0.52%