Facebook : renommé 'Meta', un nouveau chapitre s'ouvre

(CercleFinance.com) - Petit coup de tonnerre dans le monde des GAFAM... Par la voix de son emblématique dirigeant Mark Zuckerberg, la société Facebook a annoncé hier qu'elle devenait désormais... Meta. Au-delà du changement de nom, c'est surtout un changement de paradigme qu'il faut percevoir. ' Nous sommes au début du prochain chapitre pour Internet, et c'est aussi le prochain chapitre pour notre entreprise ', affirme déjà le pionnier des réseaux sociaux. La ' méta-morphose ' de Facebook ouvre déjà la porte à un univers futuriste, encore difficile à appréhender, celui du ' métaverse ', sorte de plateforme immersive aux applications infinies et insondables - d'ailleurs, les développeurs de Meta ne s'y sont pas trompé en choisissant le logo de l'infini, un ' 8 ' horizontal, comme symbole de la nouvelle entité. Concrètement, il faut comprendre que le ' métaverse ' est un monde virtuel, fictif, dans lequel il sera possible de s'immerger, que ce soit à travers un casque de réalité virtuelle mais aussi via l'Internet des objets. ' Dans le métaverse, vous pourrez faire presque tout ce que vous pouvez imaginer - vous réunir avec vos amis et votre famille, travailler, apprendre, jouer, faire du shopping, créer - ainsi que des expériences complètement nouvelles ', assure Mark Zuckerberg. Le milliardaire promet déjà la téléportation instantanée sous forme d'hologramme, la présence virtuelle au bureau, à un concert... ' Pensez au nombre de choses physiques que vous possédez aujourd'hui et qui pourraient n'être que des hologrammes dans le futur ', poursuit le milliardaire. ' Notre espoir est qu'au cours de la prochaine décennie, le métaverse atteindra un milliard de personnes, hébergera des centaines de milliards de dollars de commerce numérique et soutiendra des emplois pour des millions de créateurs et de développeurs ', conclut-il. A New York, l'action Facebook gagnait un peu plus de 1% ce matin.

Valeurs associées FACEBOOK NASDAQ +2.10%