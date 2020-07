Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Facebook pourrait interdire les publicités politiques avant la présidentielle US-Bloomberg Reuters • 10/07/2020 à 21:46









10 juillet (Reuters) - Facebook FB.O envisage d'interdire les publicités à caractère politique sur ses réseaux sociaux avant la tenue de l'élection présidentielle américaine en novembre, rapporte vendredi Bloomberg https://bloom.bg/2ZY7F6X, citant une source proche du dossier. Cette possible interdiction est toujours en discussion et n'a pas encore été finalisée, ajoute l'agence. Facebook n'était pas joignable dans l'immédiat pour apporter un commentaire. (Neha Malara, Blandine Hénault pour la version française)

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ +0.29%