Facebook : pénalisé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Facebook recule de 1,3% en début de séance sur le Nasdaq, pénalisé par une dégradation d'opinion chez Wedbush de 'surperformance' à 'neutre' sur le titre du géant des réseaux sociaux, avec un objectif de cours ramené de 375 à 340 dollars. Le broker se dit partagé entre 'les initiatives commerciales de Facebook et les vents contraires liés à des normes de confidentialité plus strictes', estimant que le groupe 'a le plus à perdre' à une capacité de suivi plus limitée des utilisateurs.

Valeurs associées FACEBOOK NASDAQ -2.24%