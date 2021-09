Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Facebook : pas de concessions en vue concernant Giphy information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 16:26









(CercleFinance.com) - Facebook estime n'avoir aucune concessions à proposer en vue d'être en mesure de boucler le rachat de Giphy, une opération sur laquelle s'interroge l'autorité britannique de la concurrence. Dans un courrier envoyé à la Competition and Markets Authority (CMA), le groupe californien fait valoir que l'agence britannique n'a pas réussi à démontrer que l'opération risquait d'entraîner une diminution 'substantielle' de la concurrence. Facebook dit par ailleurs se poser certaines questions concernant le caractère exécutoire des décisions de la CMA pour ce qui concerne Giphy, une entreprise dont les activités se limitent strictement au sol américain. 'Il s'agit d'autant de questions que la CMA se doit d'examiner attentivement avant de prendre l'éventuelle décision extrêmement intrusive de réclamer la cession d'une société qui n'exerce pas d'activité au Royaume-Uni', juge Facebook. L'autorité britannique de la concurrence avait déclaré le mois dernier s'inquiéter des conséquences du projet de rachat de Giphy, le plus grand moteur de recherche de Gifs, par le géant américains des réseaux sociaux. La CMA s'inquiète notamment du fait qu'outre Giphy, il n'existe qu'un seul autre fournisseur de Gifs, à savoir Tenor (Google).

Valeurs associées FACEBOOK NASDAQ -1.28%