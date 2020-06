Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Facebook : ne commercialisera bientôt plus l'Oculus Go Cercle Finance • 24/06/2020 à 12:42









(CercleFinance.com) - Le groupe Facebook a annoncé hier, dans une note de blog, l'arrêt prochain de la commercialisation du casque VR Oculus Go. Le géant américain arrêtera ainsi de le proposer d'ici la fin de l'année (et ne proposera plus de nouvelles applications dédiées). Les casques vendus resteront cependant fonctionnels. Ils recevront cependant des mises à jour jusqu'à 2022. La raison ? La VR a évolué depuis la sortie de l'Oculus Go. Et Facebook se dit convaincu que le succès de la technologie reposera sur les casques 6DOF, capables de gérer le positionnement selon 6 axes. Il est vrai que l'Oculus Go n'est 'que' capable de prendre en charge trois axes...

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ +1.26%