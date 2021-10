Facebook menacé d'une amende en Russie

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - En Russie, le Service fédéral de supervision des communications, des technologies de l'information et des médias prévoit de signifier aux représentants de Facebook ses manquements répétés à la suppression des contenus interdits, affirme le journal russe Vedomosti. L'amende infligée à au réseau social pourrait représenter jusqu'à un dixième de ses revenus annuels en Russie. Les experts estiment qu'ils sont de l'ordre de 12 milliards de roubles.

