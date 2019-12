Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Facebook : le compte Facebook obligatoire pour Messenger Cercle Finance • 30/12/2019 à 12:51









(CercleFinance.com) - En fin de semaine dernière, Facebook a décidé de ne plus autoriser l'inscription à son service de messagerie instantanée Messenger sans compte Facebook. Jusque-là, il était possible de s'inscrire à Messenger en utilisant simplement son numéro de téléphone. Cette décision s'inscrit dans une démarche globale de fusion des services de messagerie instantanée de Facebook, WhatsApp et Instagram. Celle-ci pourrait intervenir dès 2020. Facebook précise cependant que sa décision ne concerne pas les utilisateurs déjà inscrits à Messenger.

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ +0.15%