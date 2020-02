Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Facebook : le CEO de Dropbox rejoint le conseil Cercle Finance • 04/02/2020 à 08:07









(CercleFinance.com) - Facebook a annoncé lundi soir la nomination de Drew Houston, cofondateur et directeur général (CEO) de la plateforme de collaboration professionnelle Dropbox, comme nouveau membre de son conseil d'administration, avec prise d'effets immédiate. 'Depuis qu'il a fondé l'entreprise en 2007 avec Arash Ferdowsi, Drew Houston a conduit sa croissance d'une simple idée à un service utilisé par plus de 600 millions de personnes à travers le monde', souligne le géant des réseaux sociaux.

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ +1.13%