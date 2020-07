Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Facebook : la publication trimestrielle repoussée d'un jour Cercle Finance • 27/07/2020 à 15:41









(CercleFinance.com) - Facebook a annoncé lundi qu'il avait décidé de repousser la publication de ses résultats trimestriels d'une journée en raison de problèmes de calendrier. Le réseau social précise dans un communiqué qu'il présentera ses résultats de deuxième trimestre le jeudi 30 juillet après la fermeture des marchés boursiers américains, et non le mercredi 29 juillet au soir comme prévu initialement. Le groupe de Menlo Park (Californie) explique que son directeur général et fondateur, Mark Zuckerberg, a été appelé à témoigner mercredi devant la commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants. Les parlementaires américains ont en effet prévu de se pencher pendant toute la journée de mercredi sur la 'position dominante' des géants technologiques Amazon, Apple, Facebook et Google.

