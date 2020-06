FACEBOOK : la fronde des annonceurs s'intensifie

(AOF) - Après les spécialistes de vêtements techniques de sport North Face, Patagonia, l'expert des crèmes glacées et des sorbets Ben & Jerry's et l'opérateur télécoms Verizon en fin de semaine dernière, la liste des firmes renonçant à faire leur publicité sur Facebook et parfois sur l'ensemble réseaux sociaux ne cesse de s'allonger. Coca-Cola, Unilever, Diageo, Starbucks, Levi's, The Hershey Group et Pepsi sont les nouveaux venus sur cette liste. Ces entreprises dénoncent, entre autres, la prolifération des messages haineux sur le réseau, auxquels elles ne veulent pas être associées.

Face à ce mouvement, Mark Zuckerberg a annoncé plusieurs mesures pour durcir la modération des contenus. Facebook signalera ainsi tous les messages contrevenant à ses règles. " Il n'y a pas d'exemption pour les contenus qui incitent à la violence ou suppriment le vote. Même si un homme politique ou un fonctionnaire le dit, si nous déterminons que le contenu peut inciter à la violence ou priver les gens de leur droit de vote, nous retirerons ce contenu " a indiqué le fondateur du groupe dans un poste.

Facebook interdit désormais une catégorie plus large de contenu haineux dans les publicités. Plus précisément, il interdit les affirmations selon lesquelles des personnes d'une race, d'une ethnie, d'une origine nationale, d'une affiliation religieuse, d'une caste, d'une orientation sexuelle, d'une identité sexuelle ou d'un statut d'immigration spécifique constituent une menace pour la sécurité physique, la santé ou la survie d'autrui.

Le groupe élargit également sa politiques afin de mieux protéger les immigrants, les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile contre les publicités qui suggèrent que ces groupes sont inférieurs ou qui expriment du mépris, du rejet ou du dégoût à leur égard.

