Facebook :l'UE va évaluer le projet d'acquisition de Kustomer

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a accepté les demandes soumises par l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la France, l'Islande, l'Italie, l'Irlande, les Pays-Bas, le Portugal et la Roumanie afin d'évaluer le projet d'acquisition de Kustomer par Facebook en vertu du règlement communautaire sur les concentrations. Kustomer, basé aux États-Unis, propose un logiciel de gestion de la relation client (CRM) en tant que service (SaaS) spécialisé dans l'assistance aux agents du service clientèle des entreprises pour gérer les communications avec les consommateurs. La Commission considère que l'opération pourrait affecter la concurrence sur les marchés des logiciels de gestion de la relation client et des services de publicité par affichage en ligne.

Valeurs associées FACEBOOK NASDAQ -1.30%