Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Facebook : investissement pour soutenir l'information Cercle Finance • 30/03/2020 à 14:18









(CercleFinance.com) - Facebook fait part d'un investissement de 100 millions de dollars pour soutenir le secteur de l'information, 'qui travaille actuellement dans des conditions extraordinaires pour maintenir les gens informés durant la pandémie de Covid-19'. Cette somme comprend 25 millions de financements d'urgence pour l'information locale via le Facebook Journalism Project, et 75 millions en marketing 'pour apporter de l'argent aux éditeurs à travers le monde à un moment où leurs recettes publicitaires déclinent'.

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ 0.00%