Facebook : investissement majeur en Inde

(CercleFinance.com) - Facebook fait part d'un investissement de 5,7 milliards de dollars dans Jio Platforms, bras numérique du conglomérat indien Reliance et dont le géant des réseaux sociaux devient ainsi le plus grand actionnaire minoritaire. Le groupe américain prévoit de travailler avec Jio pour créer 'de nouvelles voies' pour opérer l'économie numérique, et explorer de nouvelles opportunités pour les plus de 60 millions de petites entreprises en Inde. Les deux groupes envisagent de fusionner JioMart, l'initiative petites entreprises de Jio, avec la plateforme de messagerie WhatsApp de Facebook pour permettre aux acheteurs mobiles de se connecter avec les entreprises.

