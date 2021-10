Facebook : importants investissements dans le métaverse et 50 miliards de rachat d'actions

AOF - EN SAVOIR PLUS

En après Bourse, l'action Facebook gagnait un peu plus de 2%.

Par ailleurs, la firme créée par Mark Zuckerberg développe ce qu'elle appelle le métaverse – " une nouvelle phase d'expériences virtuelles interconnectées utilisant des technologies telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée ". Les investissements nécessaires à ce métaverse réduiront le résultat opérationnel du groupe d'environ 10 milliards de dollars cette année et ses comptes seront présentés dans une division différente (Facebook Reality Labs) des autres activités du réseaux social (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp…).

Facebook a de ce fait dévoilé des prévisions de revenus décevants pour le trimestre en cours. Ceux-ci sont attendus entre 31,5 et 34 milliards de dollars, là où le marché vise 34,8 milliards de dollars.

Le groupe a été pénalisé par les changements intervenus en termes de protection des données pour leur utilisation dans le ciblage publicitaire par Apple et il continuera de l'être au quatrième trimestre.

(AOF) - Les annonces ont été nombreuses à l’occasion de la publication des comptes de Facebook au troisième trimestre : lourds investissements dans le métaverse, programme de rachat d’actions de 50 milliards de dollars, revenus décevants… Sur cette période, le numéro un mondial des réseaux sociaux a vu son bénéfice net augmenter de 17 % à 9,19 milliards de dollars, soit 3,32 dollars par action. Le consensus est plus faible à 3,12 dollars par action.

