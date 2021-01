Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Facebook : hausse de moitié du bénéfice net trimestriel Cercle Finance • 28/01/2021 à 09:42









(CercleFinance.com) - Facebook a dévoilé mercredi soir un bénéfice net en hausse de 53% à 11,2 milliards de dollars pour le dernier trimestre 2020, soit 3,88 dollars par action, un BPA sensiblement supérieur aux anticipations des analystes. La marge opérationnelle s'est améliorée de quatre points à 46%, pour des revenus qui ont grimpé de 33% à près de 28,1 milliards de dollars, tandis que le nombre d'utilisateurs moyens quotidiens a progressé de 11% à 1,84 milliard en décembre. Sur l'ensemble de l'année écoulée, le géant des réseaux sociaux a ainsi engrangé un BPA en progression de 57% à 10,09 dollars, pour une marge opérationnelle améliorée de quatre points à 38% et des revenus en croissance de 22% à près de 86 milliards.

Valeurs associées FACEBOOK NASDAQ +0.65%