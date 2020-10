Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Facebook : hausse de 29% du bénéfice net au 3e trimestre Cercle Finance • 30/10/2020 à 10:07









(CercleFinance.com) - Facebook a dévoilé jeudi soir un bénéfice net en hausse de 29% à 7,85 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2020, soit 2,71 dollars par action, un BPA largement supérieur aux anticipations des analystes. La marge opérationnelle du géant des réseaux sociaux s'est contractée de quatre points à 37%, pour des revenus qui ont grimpé de 22% à près de 21,5 milliards de dollars, tandis que le nombre d'utilisateurs moyens quotidiens a progressé de 12% à 1,82 milliard. Pour son quatrième trimestre, Facebook déclare s'attendre à ce que son nombre d'utilisateurs moyens quotidiens aux Etats-Unis et au Canada se montre stable ou en légère baisse par rapport au trimestre écoulé.

