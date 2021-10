Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Facebook : hausse de 17% du bénéfice net au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 09:42









(CercleFinance.com) - Le géant des réseaux sociaux Facebook a dévoilé lundi soir un bénéfice net en hausse de 17% à 9,19 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2021, soit 3,22 dollars par action, malgré une marge opérationnelle en retrait d'un point à 36%. Les revenus ont grimpé de 35% à près de 29 milliards de dollars, dont près de 28,3 milliards pour les seules recettes publicitaires, tandis que le nombre d'utilisateurs moyens quotidiens a progressé de 6% sur un an pour atteindre 1,93 milliard en septembre. A cette occasion, Facebook annonce un accroissement pour 50 milliards de dollars de son autorisation de rachats d'actions, précisant qu'au 30 septembre, son autorisation restante se montait à près de huit milliards de dollars.

Valeurs associées FACEBOOK NASDAQ +1.26%