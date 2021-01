FACEBOOK et TWITTER gèlent les comptes de Donald Trump

(AOF) - Facebook et Twitter ont temporairement verrouillé les comptes de Donald Trump à la suite de la prise d'assaut du Congrès par ses partisans. Evoquant des « violations répétées et sévères » de son règlement, Twitter a gelé pour 12 heures le compte du président américain et averti que de nouvelles violations pourraient l'amener à suspendre définitivement le compte de Donald Trump. Il a demandé la suppression de plusieurs des ses tweets, dont une vidéo à propos des émeutes d'hier en raison du " risque de violence ".

Par ailleurs, le président américain ne peut plus publier de posts sur Facebook et sur Instagram en raison de la violation de leurs règles.