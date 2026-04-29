Facebook et Instagram sommés par l'UE de protéger les enfants de moins de 13 ans

Les autorités de régulation européennes ont accusé mercredi Facebook et Instagram, propriété du groupe Meta Platforms META.O , d'enfreindre le Digital Services Act (DSA) sur l'accès des mineurs de moins de 13 ans aux deux réseaux sociaux.
Ces griefs font suite à une enquête lancée il y a deux ans par la Commission européenne.
"Nos conclusions préliminaires montrent qu'Instagram et Facebook ne prennent que très peu de mesures pour empêcher les enfants de moins de 13 ans d'accéder à leurs services", a déclaré Henna Virkkunen, vice-présidente de la Commission chargée de la Souveraineté technologique, dans un communiqué.
Selon l'exécutif européen, 10 à 12% des enfants de moins de 13 ans en Europe utilisent Facebook ou Instagram et les mesures visant à les identifier et les exclure lorsqu'ils accèdent à ces services sont insuffisantes.
"Les conditions générales d'utilisation ne devraient pas être de simples déclarations écrites, mais plutôt la base d'actions concrètes visant à protéger les utilisateurs, y compris les enfants", a estimé Henna Virkkunen.
Meta peut répondre à ces griefs et prendre des mesures avant que la Commission n'en vienne à d'éventuelles sanctions. Les infractions au réglement sur les services numériques sont passibles d'amendes pouvant atteindre 6% du chiffre d'affaires annuel mondial de l'entreprise concernée.
(Foo Yun Chee; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer