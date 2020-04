Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Facebook : en hausse, mais un analyste corrige sa cible Cercle Finance • 20/04/2020 à 17:29









(CercleFinance.com) - Le titre Facebook avance ce lundi de +0,2%, alors que l'analyste Credit Suisse a revu à la baisse son objectif de cours sur celui-ci, ainsi que ses estimations de bénéfices, s'inquiétant de l'exposition du réseau social aux petites et moyennes entreprises, qui peuvent représenter jusqu'à 20% des revenus. Le courtier a abaissé, ainsi, sa cible, de 272 dollars à 234 dollars, et a abaissé son estimation de BPA 2020 de 11,35 dollars à 8,76 dollars. Credit Suisse a toutefois maintenu sa recommandation 'surperformance' sur la valeur. Rappelons que Facebook publiera ses résultats du premier trimestre le 29 avril.

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ +0.41%