Facebook : dopé par l'analyse de Deutsche Bank

(CercleFinance.com) - Le titre Facebook est en hausse de plus de 2% à la Bourse de New York, dopé par une note optimiste des analystes de Deutsche Bank. Après avoir relevé son objectif de cours de l'action de 260 dollars à 270 dollars, les analystes ont déclaré s'attendre à une ' nouveau développement ' du groupe d'ici 2020. ' Nous sommes optimistes sur l'action avec une force renouvelée des applications Facebook en 2020, ' indique le bureau d'analyses. Deutsche Bank confirme son conseil à l'achat sur les actions, qui ont augmenté de près de 55% depuis le début de l'année.

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ +2.92%