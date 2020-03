Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Facebook : commence le déploiement de la nouvelle interface Cercle Finance • 23/03/2020 à 16:05









(CercleFinance.com) - Facebook a ouvert ce week-end l'accès à sa nouvelle interface sur ordinateur, qui avait été annoncée au printemps dernier lors de la conférence F8. Celle-ci est accessible à la majorité des utilisateurs, en cliquant sur le lien 'Passer au nouveau Facebook' qui s'affiche via un menu déroulant en haut à droite de l'interface. La nouvelle interface Facebook comprend le mode 'sombre', qui remplace l'omniprésence du blanc en fond par du noir, 'plus reposant pour les yeux' selon Facebook.

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ -1.09%