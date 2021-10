Facebook change de nom et devient Meta

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les investissements nécessaires à ce métaverse réduiront le résultat opérationnel du groupe d'environ 10 milliards de dollars cette année et ses comptes seront présentés dans une division différente (Facebook Reality Labs) des autres activités du réseaux social (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp…).

(AOF) - Le PDG et fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé que la société s'appellerait désormais Meta. Ce changement de dénomination est destiné à souligner la priorité qu'il accorde au métaverse – " une nouvelle phase d'expériences virtuelles interconnectées utilisant des technologies telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée ". Il intervient également alors que le réseau social est sur le grill aux Etats-Unis à la suite de la fuite de nombreux documents sur ses pratiques internes.

