Facebook : BPA meilleur que prévu au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Facebook a dévoilé un bénéfice net en hausse de 7% à 7,35 milliards de dollars au titre du quatrième trimestre 2019, soit 2,56 dollars par action, un BPA supérieur de cinq cents à l'estimation moyenne des analystes. Les revenus trimestriels ont grimpé de 25% à près de 21,1 milliards de dollars, essentiellement composés de recettes publicitaires (plus de 20,7 milliards), et le nombre d'utilisateurs moyens mensuels a progressé de 8% à 2,50 milliards. Au total, le géant américain des réseaux sociaux a ainsi réalisé un BPA de 6,43 dollars sur l'ensemble de l'année écoulée, en baisse de 15%, pour des revenus de 70,7 milliards de dollars, en progression de 27% par rapport à 2018.

