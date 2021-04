Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Facebook : bénéfice net presque doublé au 1er trimestre Cercle Finance • 29/04/2021 à 10:02









(CercleFinance.com) - Le géant des réseaux sociaux Facebook a dévoilé mercredi soir un bénéfice net en hausse de 94% à 9,5 milliards de dollars pour le premier trimestre 2021, soit 3,30 dollars par action, un BPA largement supérieur aux anticipations des analystes. La marge opérationnelle s'est améliorée de dix points à 43%, pour des revenus qui ont grimpé de 48% à près de 26,2 milliards de dollars, tandis que le nombre d'utilisateurs moyens quotidiens a progressé de 8% à 1,88 milliard pour mars. Facebook revendique une croissance de 46% de ses revenus publicitaires, portée principalement par une hausse de 30% du prix moyen par publicité, les prix devant selon lui continuer de soutenir la croissance des recettes publicitaires sur le reste de 2021.

Valeurs associées FACEBOOK NASDAQ +1.16%