Face au coronavirus, Rome veut un assouplissement des règles budgétaires de l'UE

ROME, 5 mars (Reuters) - L'Italie envisage de demander une suspension temporaire des règles budgétaires européennes pour pouvoir débloquer les sommes nécessaires à la lutte contre l'épidémie de coronavirus, a déclaré jeudi la vice-ministre italienne de l'Economie. Dans une interview accordée au quotidien Il Messagero, Laura Castelli explique que le gouvernement se prépare à porter à 5 milliards d'euros l'enveloppe consacrée à la lutte contre l'épidémie. Rome avait jusque-là annoncé le déblocage de 3,6 milliards d'euros d'aides et de mesures d'urgence de soutien à l'économie. L'Europe, ajoute-t-elle, doit faire preuve de souplesse dans ces circonstances exceptionnelles. "L'Europe doit l'accepter afin de combattre une épidémie qui risque de créer de graves dégâts économiques, et l'Italie se trouve en première ligne. Parmi les options envisagées, il y a la suspension temporaire du pacte de stabilité", dit-elle. Avec plus de 3.000 cas confirmés, dont 107 mortels, l'Italie est le pays européen le plus touché par le coronavirus. La maladie s'est développée à partir du nord du pays, dans les régions de Lombardie et de Vénétie, où une brusque flambée de cas confirmés a été enregistrée le 21 février et ne cesse depuis de prendre de l'ampleur. Au point de forcer Rome à prendre des mesures radicales, comme la fermeture de toutes les écoles et universités du pays jusqu'à la mi-mars. Après une première aide d'urgence de 900 millions d'euros annoncée la semaine dernière pour les régions les plus affectées, le gouvernement a porté son aide à 3,6 milliards d'euros et s'apprête donc à revoir encore le montant de ces mesures de soutien. L'Italie prévoit pour cette année un déficit budgétaire de 2,2% mais les hypothèses sur lesquelles le gouvernement a fondé sa loi de finance datent de septembre. Rome anticipait alors une faible croissance de 0,6% du PIB en 2020, une prévision qui semble aujourd'hui inatteignable compte tenu de l'effet du coronavirus sur l'économie. (Francesca Piscioneri version française Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

