Face au coronavirus, l'Italie ferme écoles et universités

(.) ROME, 4 mars (Reuters) - Le gouvernement italien a décidé de fermer les écoles et universités dans tout le pays jusqu'au 15 mars dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, qui a déjà fait plus d'une centaine de morts, a annoncé mercredi la ministre de l'Education nationale, Lucia Azzolina. La fermeture entrera vigueur dès jeudi, a précisé la ministre de l'Education. Une mesure similaire s'applique déjà depuis une dizaine de jours aux régions les plus affectées par l'épidémie, dans le nord de l'Italie, où deux "zones rouges" ont parallèlement été mises en quarantaine, l'une englobant dix localités en Lombardie, l'autre, plus restreinte, en Vénétie. Ces dispositions n'ont pas empêché le virus de se propager. Au dernier pointage, mercredi, l'agence de Protection civile comptabilisait près de 3.090 cas confirmés, dont 107 mortels. Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a de son côté annoncé que son gouvernement préparait un décret ambitionnant de ralentir le rythme des contaminations. "Malgré leur efficacité, nos hôpitaux courent le risque d'être submergés, nous rencontrons des difficultés dans les unités de soins intensifs", a dit Giuseppe Conte, ajoutant que de nouvelles mesures seraient annoncés dans la soirée. Un projet de décret, que Reuters a pu consulter avant l'officialisation de la fermeture des établissements d'enseignement, propose par ailleurs "la suspension des événements de toute nature qui impliquent la concentration de personnes et ne permettent pas le respect d'une distance de sécurité d'au moins un mètre". Le texte prévoit notamment la fermeture des cinémas et des théâtres. Autre signe de l'inquiétude croissante, le ministre des Sports a déclaré mercredi qu'il était probable que le gouvernement ordonne que tous les matches de football de Série A, le championnat de première division, se jouent à huis clos. L'organisation patronale représentant les acteurs du tourisme, Confturismo, a estimé mercredi que le secteur était "à genoux". Il s'attend à une baisse de l'ordre de 32 millions du nombre de touristes étrangers et italiens sur les douze mois allant jusqu'à mars, ce qui représenterait un manque à gagner que la Confturismo chiffre à 7,4 milliards d'euros. (Giuseppe Fonte, Gavin Jones et Angelo Amante version française Henri-Pierre André, édité par Nicolas Delame)

