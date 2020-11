Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Face à la pandémie, Zalando accélère le passage sur internet des magasins Reuters • 04/11/2020 à 11:34









BERLIN, 4 novembre (Reuters) - Zalando ZALG.DE a annoncé mercredi accélérer un plan destiné à permettre aux magasins physiques de renforcer leur présence en ligne dans un contexte de fermeture des enseignes pour cause de pandémie de coronavirus. "Alors que la deuxième vague de coronavirus démarre avec plus de force que prévu, nous sommes bien mieux préparés qu'au début de l'année", a souligné le directeur financier, David Schröder, ajoutant que le groupe allemand de vente de prêt-à-porter en ligne avait investi dans ses tests de dépistage du COVID-19 et un système de ventilation des entrepôts. Le groupe, qui va investir 50 millions d'euros dans ce plan, s'est dit bien préparé face à la résurgence de l'épidémie à l'approche de Noël. Zalando a fait également état d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes à la faveur d'une saison de printemps et d'été qualifiée d'"exceptionnelle". Le bénéfice d'exploitation au troisième trimestre est ressorti à 118 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en hausse de 22% à 1,8 milliard d'euros. Les analystes prévoyaient respectivement 88 millions et 1,86 milliard. Il a par ailleurs confirmé sa prévision d'un bénéfice d'exploitation compris entre 375 et 425 millions pour l'ensemble de l'année. A la Bourse de Francfort, l'action, qui a gagné 90% depuis le début de l'année, prenait 1,4% dans la matinée. (Emma Thomasson; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ZALANDO XETRA +1.67%