Face à la montée des critiques, l'administration Trump affirme que les pannes techniques ne sont pas coordonnées

Le plus haut responsable des services de renseignement américains a déclaré mercredi que la série de perturbations touchant des systèmes critiques au cours de la semaine dernière ne constituait pas une attaque coordonnée ou commanditée par un État, alors que l'administration du président Donald Trump fait face à des critiques croissantes concernant sa réaction.

Des pannes liées aux technologies se sont produites tous les jours ouvrés entre jeudi et mardi, notamment un arrêt national du trafic aérien, une panne chez Microsoft qui a affecté les services de messagerie électronique et une perturbation temporaire du réseau de l’Agence nationale de sécurité américaine (NSA).

Cette succession d’incidents a suscité le scepticisme chez certains membres du public et du Congrès quant à l’hypothèse selon laquelle il s’agirait d’une simple coïncidence, comme l’ont affirmé l’administration et certains experts en cybersécurité.

“Je comprends que le moment choisi pour ces incidents puisse soulever des questions, et c’est normal. Le peuple américain est en droit de nous poser ces questions”, a déclaré Jay Clayton, directeur du renseignement national, lors d’une audition de la commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants consacrée aux menaces mondiales. “Mais d’après ce que nous savons aujourd’hui, après une enquête approfondie, il s’agit de pannes de service distinctes liées à des opérations de maintenance et à des modifications techniques. Il ne s’agit pas d’une attaque coordonnée ni d’une attaque commanditée par un État . ”

M. Clayton a ajouté que les menaces émanant de l’Iran , avec lequel les États-Unis sont en guerre, se sont considérablement accrues, bien qu’il n’ait pas établi de lien entre celles-ci et la vague de pannes survenues sur le territoire américain.

L’administration a parfois eu du mal à délivrer un message cohérent pour répondre aux inquiétudes croissantes, et certains alliés du président républicain à Washington ont exigé davantage d’explications sur ce qui s’est passé.

Bien que Trump ait qualifié mardi la situation de “satisfaisante ”, certains experts craignent que les outils d’IA n’alimentent une recrudescence de l’activité cybercriminelle, les entreprises de cybersécurité mettant régulièrement en évidence des exemples de pirates informatiques utilisant l’IA pour lancer des dizaines d’intrusions simultanées.

Trump a de nouveau cherché à rassurer la nation lors d’une interview accordée à Fox News à Shenzhen, en Chine, où il participe au sommet de l’APEC réunissant les pays du pourtour du Pacifique.

“Dites-leur de se détendre. Tout va bien. Il s’agit d’incidents isolés”, a déclaré Trump, s’adressant au peuple américain lorsque l’intervieweuse Jacqui Heinrich a évoqué les inquiétudes qui règnent aux États-Unis.

QUESTIONS CONCERNANT L'IMMOBILISATION DES VOLS

Lors de l’audition à la Chambre des représentants, le député démocrate Bennie Thompson a déclaré qu’il était irresponsable de la part du secrétaire à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, d’avoir pris un jet privé pour assister à un match de football américain universitaire le week-end dernier, alors que les transports étaient perturbés.

“Ce qu’on appelle le leadership de l’administration Trump consiste à refuser d’assumer ses responsabilités, à rejeter la faute sur les autres et à faire passer ses propres intérêts avant ceux du pays”, a déclaré M. Thompson.

M. Mullin a défendu la gestion de l’interruption des vols par l’administration, la qualifiant de “succès” étant donné que des milliers d’avions ont atterri en toute sécurité avant la reprise des vols, et a ajouté que modifier ses plans aurait pu amener certains à craindre qu’il doute de la sécurité des vols.

Trump a déclaré qu’il n’assumait aucune responsabilité concernant cette suspension des vols, qui a constitué la plus longue interruption du trafic aérien depuis les attentats d’Al-Qaïda contre les États-Unis le 11 septembre 2001. Les responsables ont indiqué que l’installation d’un routeur en Arkansas en était à l’origine.

Sherri Graves, une orthophoniste à la retraite originaire du Tennessee, a déclaré qu’elle considérait cette suspension des vols et cette panne technique avec méfiance.

“Il se passe quelque chose”, a déclaré Mme Graves. “Je ne suis pas sûre que le gouvernement fédéral sache ce qui se passe, ni s’il communique ces informations.”

MISES À JOUR DU SYSTÈME

Plusieurs députés de la Chambre des représentants ont demandé sans détour comment cette série de pannes pouvait ne pas être liée.

Le député républicain Nick LaLota a déclaré: “Cinq incidents en une semaine, alors que nous sommes en conflit avec l’Iran, que la Chine se montre de plus en plus agressive, et qu’il y a des tensions entre la Russie et l’Ukraine. Votre intuition vous dit-elle: “Ce n’est qu’une coïncidence.”?”

Clayton a répondu “oui”, en partie parce que les agences et les entreprises procèdent à une “augmentation substantielle” des mises à niveau de leurs systèmes.

Bien que ces mises à niveau, ou correctifs, visent en partie à remédier aux vulnérabilités liées à l’IA, elles peuvent également provoquer des perturbations . “Lors de l’application de correctifs à grande échelle, certains peuvent poser des problèmes”, a déclaré Anne Neuberger, associée générale chez Andreessen Horowitz.

Ces derniers jours également, certaines activités bancaires de JPMorgan Chase JPM.N ont été perturbées, une panne technique chez United Airlines UAL.O a retardé environ 150 vols et une interruption de service chez Apple AAPL.O a affecté les services clients, notamment iCloud et Apple Pay.