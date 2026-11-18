Face à la montée des critiques, l'administration Trump affirme que les pannes techniques ne sont pas coordonnées

Le plus haut responsable des services de renseignement américains a déclaré mercredi que les perturbations des systèmes critiques survenues au cours de la semaine dernière ne constituaient pas une attaque coordonnée ou commanditée par un État, alors que l'administration du président Donald Trump fait face à des critiques croissantes concernant sa réaction.

Des perturbations liées aux technologies se sont produites tous les jours ouvrés entre jeudi et mardi, notamment un arrêt national du trafic aérien, une panne de Microsoft qui a affecté les services de messagerie électronique et une interruption temporaire du réseau de l’Agence nationale de sécurité américaine (NSA).

« Je comprends que le moment où ces incidents se sont produits puisse soulever des questions, et c’est normal. Le peuple américain est en droit de nous poser ces questions », a déclaré Jay Clayton, directeur du renseignement national, lors d’une audition de la commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants consacrée aux menaces mondiales.

« Mais d’après ce que nous savons aujourd’hui, après une enquête approfondie, il s’agit de pannes de service distinctes liées à des opérations de maintenance et à des modifications techniques. Il ne s’agit pas d’une attaque coordonnée ni d’une attaque commanditée par un État », a précisé M. Clayton.

M. Clayton a ajouté que les menaces provenant de l’Iran s’étaient considérablement accrues, bien qu’il ne les ait pas mises en relation avec la série de pannes survenues sur le territoire national.

L’administration a parfois eu du mal à délivrer un message cohérent pour répondre aux inquiétudes croissantes du public et du Congrès, où certains alliés du président républicain ont exigé davantage d’explications sur ce qui s’était passé. Mardi, Donald Trump a qualifié ces situations de « normales ».

Les experts s’inquiètent de voir les outils d’IA alimenter une recrudescence de l’activité cybercriminelle, les entreprises de cybersécurité mettant régulièrement en évidence des exemples de pirates informatiques utilisant l’IA pour lancer des dizaines d’intrusions simultanées.

QUESTIONS CONCERNANT L'IMMOBILISATION DES VOLS

Lors de l’audition à la Chambre des représentants, le député démocrate américain Bennie Thompson a déclaré qu’il était irresponsable de la part du secrétaire à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, d’avoir pris un jet privé pour assister à un match de football américain universitaire le week-end dernier, alors que les transports étaient perturbés.

« Ce qu’on appelle le leadership de l’administration Trump consiste à refuser d’assumer ses responsabilités, à rejeter la faute sur les autres et à faire passer ses propres intérêts avant ceux du pays », a déclaré M. Thompson.

M. Mullin a défendu la gestion de l’interruption des vols par l’administration, la qualifiant de « succès » étant donné que des milliers d’avions ont atterri en toute sécurité avant la reprise des vols, et a ajouté que modifier ses plans aurait pu amener certains à craindre qu’il doute de la sécurité des vols.

Les responsables ont indiqué que l’installation d’un routeur en Arkansas avait déclenché cette suspension des vols, la plus longue interruption de ce type depuis les attentats d’Al-Qaïda contre les États-Unis le 11 septembre 2001.

Parmi les incidents récents figuraient également une perturbation de certaines activités bancaires de JPMorgan Chase JPM.N , une panne technique chez United Airlines UAL.O qui a retardé environ 150 vols, ainsi qu’une panne chez Apple AAPL.O qui a affecté les services clients, notamment iCloud et Apple Pay.

Le secrétaire d’État Marco Rubio, s’adressant aux journalistes à Manille mercredi, a reconnu que ces incidents étaient « inquiétants », mais a déclaré qu’ils n’avaient absolument aucun lien entre eux et qu’il n’y avait « aucune preuve » qu’ils aient été causés par des « acteurs malveillants ».