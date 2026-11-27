Face à la hausse de l'inflation, les consommateurs cherchent un peu de répit dans les importantes réductions du Black Friday

Se remettant de leur "gueule de bois" post-dinde, les consommateurs américains se sont lancés dans le Black Friday à la recherche de bonnes affaires suffisamment intéressantes pour contrer les effets de l’inflation tenace et des prix élevés de l’essence. Certains ont déclaré ne pas encore les avoir trouvées.

Les dépenses liées aux fêtes de fin d’année aux États-Unis — qui débutent officieusement le Black Friday — devraient dépasser de 4 % à 6 % les chiffres déjà élevés de l’année dernière , selon les prévisions, mais derrière ces prévisions optimistes se cachent des signes de tension.

La majeure partie de cette hausse sera imputable à l’inflation — qui, à 3,8 % , est supérieure d’environ un point de pourcentage à celle des deux dernières années — et la confiance des consommateurs reste fragile.

Chris Nile, 30 ans, espérait mieux que la réduction de 50 dollars qu’il a vue sur une console de jeux Nintendo Switch 2, ce qui ramenait le prix à 450 dollars. "L’inflation est plus forte – bon sang, même le McChicken de McDonald’s a augmenté", a déclaré M. Nile alors qu’il faisait des achats pour ses deux garçons au Crabtree Valley Mall de Raleigh, en Caroline du Nord.

À midi, le nombre de visites dans les magasins américains affichait un recul de 2 % par rapport à l’année dernière, avec 330 millions de visites un peu après 13 h, heure de la côte Est des États-Unis, selon Passby, une société d’analyse géospatiale qui mesure la fréquentation en temps réel.

Nile — comme de nombreux consommateurs américains , a expliqué qu’il avait choisi de partir à la chasse aux bonnes affaires en personne, en partie pour éviter les frais de livraison.

Marycruz Chavez, 47 ans, a déclaré que faire ses achats en magasin était un bon moyen de passer du temps avec sa fille, mais qu’elle s’attendait finalement à trouver de meilleures offres en ligne.

La pression inflationniste "se fait certainement un peu plus sentir" cette année, a déclaré Mme Chavez alors qu’elle parcourait vendredi un magasin Macy’s de Los Angeles. Elle a ajouté qu’elle prévoyait de supprimer les jouets et gadgets "superflus" de la liste de Noël de ses enfants.

Les dépenses en ligne lors du Black Friday devaient bondir de 9,2 % par rapport à l’année dernière pour atteindre 12,9 milliards de dollars, selon les prévisions d’Adobe Analytics, la branche d’Adobe chargée d’analyser le comportement des clients.

UNE CROISSANCE MODÉRÉE

Le jour de Thanksgiving, les consommateurs ont dépensé 7,1 milliards de dollars en ligne, selon Adobe, soit une hausse de 10,4 % par rapport à l’année dernière, alimentée par d’importantes réductions sur les appareils électroniques, les jouets et les vêtements.

En effet, selon Passby, la fréquentation du site du distributeur d’électronique Best Buy BBY.N affichait à midi une hausse de 4,4 % par rapport au Black Friday de l’année dernière. La fréquentation des sites de Walmart WMT.O et de Target TGT.N est restée stable ou a légèrement augmenté.

Dans l’ensemble, la National Retail Federation prévoit une hausse de 4,2 % des ventes au détail pendant la période des fêtes (novembre-décembre) par rapport à l’année précédente, pour atteindre un peu plus de 1 000 milliards de dollars. Les résultats finaux dépassent souvent les estimations établies avant les fêtes.

Une enquête menée en novembre par la NRF a révélé que 82 % des consommateurs prennent des mesures pour maîtriser leurs dépenses de fin d’année, par exemple en achetant des cadeaux moins chers.

"Le chiffre de croissance annoncé masque une réalité: les consommateurs sont à bout de souffle", a déclaré Angeli Gianchandani, chargée de cours à la School of Professional Studies de l’université de New York.

Le coût élevé de la vie est apparu comme un enjeu majeur au début du mois, lorsque les électeurs ont offert aux démocrates des victoires électorales écrasantes , sanctionnant ainsi le président américain Donald Trump pour une guerre contre l’Iran qui a fait grimper le coût de la vie.

"Les gens aiment dépenser pendant les fêtes " , même lorsqu’il existe un "sentiment de stress sous-jacent persistant", a déclaré Katie Thomas, qui dirige le Kearney Consumer Institute, rattaché au cabinet international de conseil Kearney.

Une enquête menée par Kearney en novembre a montré que les consommateurs à revenus moyens et modestes étaient plus enclins que les plus aisés à dépenser moins cette année que l’année dernière. Mais même les personnes aux revenus les plus élevés pourraient se retrouver à court d’argent.

Les prévisions de dépenses pour les fêtes datent pour la plupart d’avant la récente correction boursière qui a suivi les élections de mi-mandat, les turbulences chez le fabricant de puces Nvidia NVDA.O et les inquiétudes grandissantes concernant une bulle de l’IA . Ce recul pourrait freiner "l’effet de richesse" qui a poussé les consommateurs aisés à faire des folies, ont indiqué mardi les analystes d’UBS dans une note.

LES JOUETS EN PRENNENT UN COUP

La hausse des coûts des matières premières, notamment des dérivés du pétrole comme le plastique, affecte certains produits plus que d’autres.

Les prix des jouets — généralement riches en plastique — ont augmenté de 13,2 % depuis le début de l’année, poussant le fabricant de Barbie, Mattel MAT.O , à réviser à la baisse ses prévisions annuelles ce mois-ci, les consommateurs se montrant réticents face à la hausse des prix.

Certains produits inattendus dynamisent le secteur du jouet. Best Buy et Target ont tous deux désigné les cartes à collectionner — notamment les produits Pokémon et Magic: The Gathering — comme un moteur de croissance essentiel. Les jouets malléables NeeDoh sont également très demandés , selon la plateforme de marketing e-commerce Omnisend.

Les Lego semblaient également très demandés: les chiffres de Passby indiquent une hausse de 4,6 % de la fréquentation de ses magasins, soit la plus forte progression parmi tous les spécialistes du jouet. Mais ce ne sont pas nécessairement les enfants qui ont été le moteur de cette croissance. La plupart des acheteurs en ligne étaient des adultes, s’inscrivant dans la tendance des "kidults" qui a dynamisé l’industrie du jouet ces dernières années.

Jaime Oquendo, 46 ans, a été le premier à entrer dans le magasin Lego du centre commercial Westfield Century City à Los Angeles dès son ouverture, pour acheter un nouveau coffret Godzilla, sorti le Black Friday au prix de 450 dollars.

« En fait, dès l’annonce de sa sortie, je me suis assuré de mettre de l’argent de côté toute l’année, juste pour être sûr de pouvoir en obtenir un », a déclaré M. Oquendo.

L’IA pourrait également bouleverser la dynamique d’achat de cette année. Alors que les consommateurs l’utilisent pour dénicher des bonnes affaires, voire effectuer des achats — et que les détaillants deviennent de plus en plus habiles à modifier leurs prix —, les remises les plus importantes pourraient intervenir plus près de Noël, a déclaré Ryan Orabone, consultant chez Spaulding Ridge.

Nile fait partie de ce groupe. Il a déclaré à Reuters qu’il attendait avant d’acheter la Nintendo Switch 2, dans l’espoir que son prix baisse.

« Mon conseil », a déclaré M. Orabone, « est d’être patient. Ne vous précipitez pas sur la première offre que vous voyez. »