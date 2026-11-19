Face à la dépendance numérique, la France et l'UE appelées à renforcer leur autonomie

Cette photographie montre des serveurs dans un centre de données du groupe français OVHcloud, à Roubaix, le 3 avril 2025. ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Un rapport du Haut-commissariat au Plan, publié ce jeudi, recommande à Paris et Bruxelles d'adopter une stratégie ciblée face aux géants américains et chinois du numérique.

Des incidents comme la panne de Microsoft et ses plateformes Outlook, Teams et Copilot survenue la semaine passée ont rappelé à l'Europe les possibles conséquences en cas de coupure de services largement utilisés, ici commercialisés par un groupe américain.

"Ces dépendances numériques entraînent des risques : hausses de prix, interruptions de service ou encore application de législations étrangères" , estime dans ce rapport l'Observatoire de la souveraineté numérique.

Ce dispositif du Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan (HCSP), présidé par Clément Beaune, a mené une étude entre avril et juin auprès de 78 entreprises de secteurs tels que l'industrie, l'aéronautique, la défense et l'enseignement.

Ces dépendances de longue date "prennent une dimension accrue aujourd'hui, non seulement au vu de la numérisation accrue de l'économie mais aussi de l'évolution du contexte géopolitique", a détaillé ce jeudi devant la presse Emma Coroler, rédactrice du rapport.

Pour les réduire, le HCSP propose d'améliorer les outils de mesure du phénomène et ainsi "confier à la Banque de France et à l'Insee (...) l'identification des principaux flux financiers" à destination des entreprises de cloud et d'IA pour mieux les cibler.

Miser sur les technologies européennes

Parmi les autres suggestions figurent la création d'un fonds national pluriannuel dédié aux logiciels libres et aux communs numériques (bases de données, contenus numériques, etc.) ou encore l'application d'un "critère de valeur ajoutée de l'Union européenne a minima à tous les achats de cloud et d'IA, et non aux seuls achats innovants", poursuit le rapport.

"La souveraineté suppose des arbitrages, elle doit être sélective et au besoin progressive : il s'agit de distinguer les dépendances pour lesquelles l'Europe doit réduire, voire supprimer, les risques associés, de celles avec lesquelles elle peut vivre", est-il souligné.

Selon le Haut-commissariat, chaque entreprise doit à son échelle définir les technologies pour lesquelles il peut être nécessaire de se tourner vers des acteurs européens.

Les dominations extra-européennes évoquées concernent principalement les États-Unis et la Chine, dont les industries font la course en tête dans le domaine de l'intelligence artificielle, en gestion du cloud et en approvisionnement de matières premières.