Face à la crise, la CRE renforce sa surveillance des marchés

Lorsque le contrat prévoit un prix fixe sur une période donnée, il n'est pas acceptable que le fournisseur ne respecte pas cet engagement et tout manquement sera sanctionné, prévient-elle.

Plusieurs situations existent et la répercussion des hausses dépend des contrats, indique la CRE.

(AOF) - Face à la situation exceptionnelle liée à l'explosion des prix de gros cet été, certains fournisseurs d'électricité ont modifié leurs pratiques (résiliation, grille tarifaire…). Dans ce contexte, la Commission de régulation de l'énergie. (CRE) renforce la surveillance des marchés de détail notamment pour vérifier la régularité des modifications des contrats en cours et pour contrôler l'absence de bénéfice indu sur l'ARENH (vente d’une partie de la production nucléaire par EDF à un prix fixe).

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.