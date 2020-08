Face à l'incertitude persistante, SPDR recommande une approche "low volatility"

(AOF) - Alors que les actions mondiales se rapprochent de leurs sommets atteints avant la crise, les investisseurs commencent à se demander si nous sommes allés " trop loin, trop vite ", observe l'équipe de Recherche et de Stratégie de SPDR. Selon cette dernière, en l'absence d'une solution sanitaire et médicale définitive au Covid-19, les investisseurs qui sont devenus de plus en plus sensibles à l'incertitude persistante pourraient commencer à envisager une approche "low volatility".

Dans ce cadre, SPDR rappelle proposer de longue date des expositions "low volatility" sur la zone euro et les Etats-Unis. Le gérant propose désormais également une approche mondiale de la stratégie pour les investisseurs cherchant à maximiser la diversification géographique pour réduire le risque du portefeuille.