Face à l’incertitude, la Bourse sait aussi s’accommoder du « moins pire des scénarios »

(Crédits photo : Pixabay / Pexels - )

Près d'un mois entier s'est écoulé depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale le soir des résultats des élections européennes. Notre pari ayant consisté à envisager que le point bas du CAC 40 serait atteint dans l'entre-deux-tours a été perdu. Celui-ci a été touché le vendredi 28 juin, à la veille du premier tour. En ayant renforcé les positions dans le creux de l'entre-deux-tours, nous avons en revanche marqué des points. « La Bourse est moins inquiète de l'issue du scrutin que les Français eux-mêmes » avions-nous opportunément titré la semaine passée. Sur le mois écoulé, deux de nos portefeuilles, la sélection d'ETF Monde et celle constituée de fonds ISR, ont très bien résisté, puisqu'ils sont parvenus à enregistrer une performance positive, comparé à un repli de 3,05% de l'indice CAC 40. Le portefeuille Offensif, en recul de 3,74%, enregistre un score légèrement inférieur à l'indice de référence, ce qui n'est pas si mal compte tenu du choc créé par la dissolution. Les actions françaises ont tout de même plongé de près de 7 % entre le 6 juin et le plus bas mensuel atteint le 28 du même mois. Le Défensif continue en revanche de sous-performer, avec une baisse de 4,7% sur cette période.

Sur le mois écoulé, deux de nos portefeuilles, la sélection d’ETF Monde et celle constituée de fonds ISR, ont très bien résisté.

Nul ne sait quelle sera l'issue du scrutin de dimanche soir, mais les marchés ont fait preuve durant toute la période électorale d'un pragmatisme impressionnant. Refusant de se prononcer sur les deux extrêmes et ayant acquis la certitude que ni la droite ni la gauche radicale n'aurait la majorité absolue au sein de la future Assemblée, les investisseurs ont très vite privilégié « le moins pire des scénarios ». Cette option n'a rien de très réjouissant sur le moyen et long terme, mais ils comptent sur la position d'arbitre que pourraient jouer les députés centristes (Macronistes ou Républicains) jugés plutôt raisonnables sur le plan économique. Les réformes de fond dont la France a besoin, notamment sur le plan budgétaire, ne seront pas mises en œuvre de sitôt, mais la folie dépensière prônée par les extrêmes devrait être contenue. Les experts de la célèbre banque américaine Morgan Stanley, cités par Bloomberg, se sont un peu plus engagés en ayant recommandé de « se porter à l'achat sur les actions françaises avant le deuxième tour des élections législatives ». Ils estiment que les deux scénarios électoraux les plus probables (pas de majorité ou une majorité du RN) seraient tous deux suivis par une reprise des indices français et européens dès la semaine prochaine.

En ayant repris position dès la fin juin sur tous nos portefeuilles, nous avons suivi à peu près le même raisonnement. Les exemples précédents, comme l'élection de Trump à la présidence des Etats-Unis, la guerre en Urkraine et plus récemment les attaques de la bande de Gaza par l'armée israélienne après l'agression du Hamas, montrent que le risque géopolitique n'a d'impact qu'à court terme. Dans la plupart des cas ces incidents sont sortis des radars boursiers dans un délais d'à peu près un mois après être survenus. Les dégâts causés par des crises financières à l'origine de fortes tensions sur les taux d'intérêt ou par une dégradation des perspectives de résultats des entreprises cotées en Bourse, sont d'une ampleur autrement plus importante.

Nul ne sait quelle sera l’issue du scrutin de dimanche soir, mais les marchés ont fait preuve durant toute la période électorale d’un pragmatisme impressionnant.

Dans ces conditions, nous avons renforcé en début de la semaine les positions sur le portefeuille Offensif en revenant en force sur des valeurs à forte connotation technologique, comme STMicroelectronics ou Dassault Système, ainsi que le sidérurgiste européen ArcelorMittal revenu à des niveaux de valorisation attractifs. Ce jeudi, nous avons initié une position sur Eramet qui vient d'inaugurer un site très prometteur d'extracteur de lithium en Argentine. La direction du groupe minier français avait par ailleurs relevé ses prévisions de résultat opérationnel pour 2024, lors de la publication de ses performances trimestrielles fin avril. Dans notre sélection d'ETF Monde, nous avons également nettement renforcé les positions prises sur Wall Street au travers de l'achat de 400 parts supplémentaires du tracker Amundi Nasdaq 100 PEA, en raison de la bonne orientation des valeurs technologiques américaines. Le retour en force des espoirs de baisse des taux directeurs de la Fed dès le mois de septembre, favorisés par les résultats encourageants obtenus sur le front de la lutte contre l'inflation, soutient la tendance outre-Atlantique. Nous avons également commencé à progressivement reconstituer les positions prises dans notre sélection de fonds ISR.

Quelle stratégie mettre en œuvre après la publication des résultats du second tour les législatives dimanche soir ? Un scrutin conduisant à une Assemblée dans laquelle aucun des extrêmes n'obtient la majorité absolue devrait être favorablement accueilli par les marchés. Ce fut le cas lundi dernier à l'issue du premier tour, avec une forte poussée haussière dès l'ouverture des cotations. Le risque politique d'une absence de majorité devrait en effet moins froisser les marchés que la plupart de nos concitoyens. A l'opposé, un score donnant les pleins pouvoirs au Rassemblement National pourrait être dans un premier temps mal accueilli par la Bourse. La probabilité de voir le CAC 40 durablement diverger par rapport aux autres indices européens est en revanche faible. Comme nous l'avons expliqué la semaine dernière, les plus grands groupes français réalisent seulement 15% de leur chiffre d'affaires dans l'Hexagone. D'un côté, la BCE n'hésiterait pas à intervenir pour prévenir un dérapage trop important des taux d'intérêt français. De l'autre, les forces de rappel de la Commission européenne destinées à contenir toute tentative de laisser filer les déficits se mettraient immédiatement en marche au sein de la zone euro. Le risque de voir la France entraîner l'ensemble des places boursières mondiale à la baisse en cas de mauvaise surprise à l'issue des élections est également à exclure. Le CAC 40 représentant moins 4% de la capitalisation boursière mondiale, un trou d'air sur les valeurs françaises n'aurait aucune incidence sur les autres marchés. Final, il apparaît que le sort de la Bourse de Paris dépend plus de l'évolution des grandes places boursières mondiales, que des décisions plus ou moins responsables que sont susceptibles de prendre les députés français les plus radicaux. Pour l'heure, la tendance dépend essentiellement de Wall Street, où les investisseurs attendent une poursuite du ralentissement du marché du travail et de nouveaux signes de recul de l'inflation. Notre stratégie d'investissement va bien attendu consister à attendre le verdict des urnes. Tout signe d'apaisement sur la constitution d'un gouvernement de coalition devra être mise à profit pour revenir sur les valeurs françaises, notamment les financières, les sociétés industrielles, l'énergie et les services aux collectivités qui ont le plus souffert de la baisse. Les bonnes performances de notre sélection Monde constituée d'ETF tous éligibles au PEA viennent également nous rappeler que la diversification des risques au sein des portefeuilles constitue la meilleure façon de faire face aux menaces de déstabilisation ponctuelle de tel ou tel marché en particulier.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine