Face à des économies affaiblies, le dollar prend l'ascendant

Le dollar avançait mercredi face à la plupart des grandes devises, prisonnières d'économies en panne de croissance et toujours tourmentées par l'inflation, alors que les Etats-Unis tirent leur épingle du jeu.

Vers 19H10 GMT, le billet vert gagnait 0,88% face à l'euro, à 0,9772 dollar pour un euro. Il prenait aussi 1,00% face à la livre, à 1,1207 dollar, et passait de nouveau au-dessus de la parité contre le franc suisse.

Le "greenback", l'un des surnoms du dollar, profitait de la remontée des taux obligataires américains, selon Joe Manimbo, de Convera. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans a atteint 4,13% mercredi, une première depuis plus de 14 ans.

En outre, une série d'indices de prix publiés ont montré que l'inflation restait très élevée en zone euro (9,9% sur un an), au Royaume-Uni (10,1%) ou au Canada (6,9%), alors que ces pays voient leur activité économique marquer le pas.

Le fléchissement de l'euro, de la livre ou du dollar canadien mercredi montre que "le marché ne croit pas à davantage de hausses de taux (directeurs dans ces pays) que ce qui a déjà été intégré", selon Christopher Vecchio, de DailyFX.

Ce sentiment est lié, selon lui, au fait que les investisseurs "s'inquiètent du fait que ces pays, particulièrement le Royaume-Uni, soient face à un plus grand risque de stagflation", c'est-à-dire la conjonction d'une inflation persistante et d'une faible croissance, un scénario catastrophe pour une économie.

Dans ce contexte, continuer à remonter les taux directeurs menaceraient d'étouffer l'économie, déjà mal en point.

Lundi, le président de la banque centrale allemande, Joachim Nagel, a estimé que la Banque centrale européenne (BCE) devait continuer à remonter ses taux, tout en faisant valoir qu'elle devait aussi prêter attention "à l'incertitude que cela provoque" et au fait que les risques pour la stabilité financière "augmentent".

"La Fed (banque centrale américaine) est la seule banque centrale pour laquelle" les analystes de Wells Fargo s'attendent à ce que "le taux final (le pic du resserrement monétaire) dépasse ce que prévoit actuellement le marché", a expliqué Erik Nelson, dans une note.

"Si l'inflation américaine reste élevée, elle l'est moins que pour nombre d'autres pays", a poursuivi l'analyste de Wells Fargo, soulignant que la hausse des prix aux Etats-Unis était davantage liée à l'accélération des salaires qu'à la flambée des cours de l'énergie, ce qui est plus favorable à la consommation et donc à la croissance.

Autre exemple des velléités du dollar, le "buck", un autre de ses surnoms, a enregistré un record absolu face à la roupie indienne, à 83,02 roupies pour un dollar.

Le billet vert s'est également approché du seuil symbolique des 150 yens pour un dollar, à 149,89 yens.

