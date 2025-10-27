F5 avertit que la violation qui a alarmé les gouvernements pèsera sur les ventes ; les actions chutent de 10 %

La société de cybersécurité F5

FFIV.O a prévu un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations de Wall Street lundi, avertissant qu'une récente violation de système qui a déclenché l'alarme sur les risques potentiels pour les systèmes gouvernementaux américains et britanniques allait nuire à la demande pour ses services.

Les actions de la société ont baissé de 10 % dans les échanges après les heures de bureau, en voie d'effacer la plupart des gains de l'action depuis le début de l'année.

F5 a révélé au début du mois que des pirates informatiques avaient un "accès persistant et à long terme" à certains systèmes de l'entreprise, y compris au code source de l'un de ses principaux services de cybersécurité. Reuters a ensuite rapporté que deux personnes informées de l'enquête ont attribué la violation à des pirates informatiques chinois soutenus par l'État.

Le site web de la société indique qu'elle sert plus de quatre entreprises sur cinq du classement Fortune 500 à un titre ou à un autre, et les autorités américaines ont déclaré que les réseaux fédéraux étaient parmi ceux qui ont été ciblés dans la foulée du piratage et ont insisté pour que des mesures soient prises immédiatement.

"F5 prévoit une certaine perturbation à court terme des cycles de vente car les clients se concentrent sur l'évaluation et la remédiation de leurs environnements à la suite du récent incident de sécurité", a déclaré la société lundi.

Elle prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 0 % à 4 % pour l'ensemble de l'année, tout impact sur la demande devant être plus prononcé au premier semestre, avant de se normaliser au second semestre de l'exercice 2026. Ce chiffre est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,8 %, selon les données compilées par LSEG.

Ses prévisions de revenus pour le premier trimestre (730 à 780 millions de dollars) ont également été inférieures aux estimations (791 millions de dollars).