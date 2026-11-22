Le pilote néerlandais de Red Bull Racing, Max Verstappen, célèbre sur le podium sa victoire au Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas, le 21 novembre 2026 dans le Nevada ( AFP / Jim WATSON )

Pas d'impair et passe ! Max Verstappen a fait le show et remporté la mise au Grand Prix de Las Vegas de Formule 1 samedi soir à l'issue de la plus belle course de la saison marquée par un suspense haletant.

Avec pas moins de 35 changements de leader et un nombre incalculable de dépassements du premier au 50e et dernier tour de course, le circuit urbain autour du "Strip" a offert un spectacle ébouriffant.

"C'était fou, surréaliste par moment. Il y a des choses que je n'avais jamais vu en Formule 1... C'était impossible de s'échapper avec l'aspiration et les lignes droites. Il fallait donc se suivre et résister. Je suis très heureux, c'était vraiment une course folle dont on sort vainqueur", a savouré Verstappen après son quatrième succès de la saison.

Encore une fois, le quadruple champion du monde néerlandais a montré au volant de sa Red Bull qu'il était bel et bien le meilleur pilote de la grille en délivrant un récital de pilotage mais aussi d'intelligence.

(g-d) Le pilote néerlandais de Red Bull Racing, Max Verstappen, et le pilote britannique de Mercedes, George Russell, en course lors du Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas, sur le Las Vegas Strip, le 21 novembre 2026 dans le Nevada ( AFP / Patrick T. Fallon )

Outre les superbes dépassements dont il est coutumier, +Mad Max+ a proposé une stratégie parfaite. Il a géré magnifiquement le déploiement de son énergie électrique en se laissant doubler par son poursuivant à un endroit bien précis du circuit avant de reprendre la tête quelques secondes plus tard dans la ligne droite suivante.

"On n'a jamais vu ça"

"On n'a jamais vu ça. On s'attendait à ce qu'il y ait un jeu avec les aspirations et la gestion de l'énergie, mais pas à ce point là... Max a été incroyable", a salué sur Canal+ le directeur français de l'écurie autrichienne, Laurent Mekies.

Le pilote néerlandais de Red Bull Racing, Max Verstappen devant le pilote britannique de Mercedes, George Russell, lors du Grand Prix de Las Vegas, le 21 novembre 2026 dans le Nevada ( AFP / Jim WATSON )

"Faire ce qu'il a fait et contrôler comme il l'a fait pendant 50 tours sans commettre aucune faute, c'est incroyable. C'est Max, il a toujours dix coups d'avance, il perçoit dix fois plus que ce qu'on pourrait imaginer. Il ne se trompe jamais et aujourd'hui c'est une nouvelle victoire exceptionnelle", a-t-il ajouté.

Derrière Verstappen, McLaren a réalisé une course très solide pour placer ses deux voitures sur le podium. Le Britannique Lando Norris, parti au troisième rang, a reculé jusqu'à la 11e position, avant de se retrouver leader à quelques tours de la fin.

Son coéquipier australien Oscar Piastri, qui s'était élancé en 17e position, a effectué une incroyable remontée pour grimper sur le podium dans le dernier tour, en profitant des déboires de Mercedes.

L'Anglais George Russell, finalement neuvième, s'est tiré une balle dans le pied en manquant son dépassement sur son voisin de garage Kimi Antonelli pour le gain de la deuxième place à quatre tours de l'arrivée. Puis l'Italien, qui était à la lutte pour la victoire avec Verstappen, s'est retrouvé sans batterie à l'entame du dernier tour et n'a pas pu résister aux McLaren.

Nouvel accrochage entre les Ferrari

Ferrari s'est encore illustré négativement avec un accrochage entre ses deux voitures: Charles Leclerc a tenté de doubler son coéquipier Lewis Hamilton et l'a envoyé en tête-à-queue après avoir percuté sa roue arrière. Pénalisé de dix secondes, le Monégasque a pris la dixième place, alors que le septuple champion du monde anglais, qui pouvait prétendre au podium, a terminé septième.

((g-d) Le pilote britannique de Ferrari, Lewis Hamilton, et son coéquipier le pilote monégasque Charles Leclerc, en course lors du Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas, le 21 novembre 2026 dans le Nevada ( AFP / Patrick T. Fallon )

Cet incident, qui intervient seulement trois semaines après une collision au début du GP du Mexique, a provoqué la colère du directeur de la Scuderia, Frédéric Vasseur.

"On a clairement dit à Charles de penser à l'équipe quand il était derrière Lewis. Il n'a pas écouté et je pense que c'est une erreur professionnelle (...) On n'a pas le droit de ruiner quelque chose quand les gens travaillent pour vous donc je reste ferme sur ma position, c'est complètement inacceptable", a tonné le dirigeant français au micro de Canal+.

Une fois n'est pas coutume, Alpine a très bien tiré son épingle du jeu. Respectivement huitième et neuvième sur la grille, le Français Pierre Gasly et l'Argentin Franco Colapinto ont fini aux cinquième et sixième rangs après des prestations remarquables.