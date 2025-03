F1: Piastri partira en pole du GP de Chine, premier succès pour Hamilton avec Ferrari

Lewis Hamilton célèbre sa victoire à la course sprint du Grand Prix de Chine, le 22 mars 2025 à Shanghai en Chine ( AFP / Greg Baker )

L'Australien Oscar Piasti (McLaren) partira dimanche en tête du Grand Prix de Chine, après avoir réalisé le meilleur temps lors des qualifications samedi à Shanghai où Lewis Hamilton a été impérial sur le sprint, signant son premier succès avec Ferrari .

Le retour du "King Lewis". S'il ne partira "que" 5e de la grand-messe dominicale, le septuple champion du monde peut tout de même savourer: pour son deuxième week-end en rouge, la nouvelle recrue de la Scuderia a été devant de bout en bout depuis la pole pour le sprint de 19 tours (contre 56 pour le GP dimanche) samedi matin.

"Je me suis senti très à l'aise (...) je ne ressens pas de pression, je sais que l'équipe veut gagner et que cela signifie tout pour elle", a réagi Hamilton, ovationné par le public devant lequel il s'est déjà imposé six fois par le passé - un record pour le tracé chinois.

Le Britannique, arrivé en janvier dans les rangs de la légendaire écurie après douze ans passés chez Mercedes, s'est imposé devant Oscar Piastri, qui a décroché la première pole de sa carrière en F1 quelques heures plus tard.

Le pilote McLaren s'élancera en première ligne devant le Britannique George Russell (Mercedes) à l'extinction des feux dimanche à 15h00 (08h00 heure de Paris, 07H00 GMT).

La deuxième ligne reviendra au leader du championnat, l'Anglais Lando Norris (McLaren), troisième des qualifications, et au champion en titre Max Verstappen (Red Bull).

"Je ne suis pas à l'aise comme je l'étais en Australie", a reconnu Norris, vainqueur depuis la pole du premier GP de la saison dimanche dernier à Melbourne. "J'ai commis trop d'erreurs et je n'ai pas fait le meilleur travail possible", a-t-il aussi dit, toujours critique envers lui-même.

- Hadjar 7e des qualifications -

La troisième ligne sera 100% Ferrari, avec Hamilton devant son coéquipier monégasque Charles Leclerc, sixième des qualifications.

Les Français Esteban Ocon (Haas) et Pierre Gasly (Alpine) partiront respectivement 11e et 16e, derrière leur compatriote Isack Hadjar, 7e.

S'il a assuré qu'il aurait pu "faire mieux que 7e", le jeune pilote de 20 ans savoure toutefois "se retrouver avec des pilotes de tête. "Si je peux améliorer mon départ (...) alors je pense que j'ai une bonne chance de rester là où je suis" durant le GP, a-t-il encore dit.

En Australie, le pilote Racing Bulls avait dû abandonner avant même le début de la course, la faute à une sortie de piste lors du tour de formation.

Pour son deuxième GP dans l'élite, Hadjar devancera un autre débutant sur la grille, Andrea Kimi Antonelli, 8e. L'Italien succède à Hamilton chez Mercedes pour sa première saison en F1.

En revanche, très loin derrière, le nouveau coéquipier néo-zélandais de Verstappen, Liam Lawson, partira dernier de la course.

- McLaren favorite du GP -

Sur un circuit qui détériore beaucoup les gommes, McLaren fait figure d'équipe à battre dimanche, en dépit d'un week-end qui a semblé moins bien engagé que prévu, surtout pour Norris.

Si Piastri, parti 3e du sprint, n'a jamais été en mesure de rivaliser face à Hamilton, Lando Norris est apparu bien à la peine au volant de sa MCL39 samedi matin.

L'Australien de McLaren Oscar Piastri, après avoir décroché la pole position du Grand Prix de Chine, le 22 mars 2025 à Shanghai. ( AFP / GREG BAKER )

Sixième sur la grille du sprint, le Britannique a commis une erreur dans les premiers instants de la course, rétrogradant dans la hiérarchie. Il a terminé 8e d'une course qui offre des points au championnat : de huit pour le premier à un point pour le 8e.

Au général, le Britannique reste tout de même en tête, deux points seulement devant Verstappen, 3e du sprint devant Russell et Leclerc, 5e.

Le Français le mieux classé, Gasly, a fini 12e devant Hadjar, 13e pour son premier sprint dans l'élite. Ocon a terminé 16e.

Le GP de Chine est la première des six manches de l'année à proposer un format sprint, qui modifie le déroulement du week-end. Ainsi, les pilotes n'ont effectué qu'une séance d'essais libres vendredi avant les qualifications qui ont déterminé la grille de la course sprint.