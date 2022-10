F1: Audi a choisi Sauber pour son arrivée en 2026

Le constructeur allemand Audi a annoncé mercredi dans un communiqué avoir choisi l'écurie Sauber pour son arrivée en tant que motoriste en Formule 1 en 2026.

Cette alliance entre la célèbre marque du groupe Volkswagen et l'équipe suisse était pressentie depuis fin août et l'annonce de l'arrêt du partenariat entre Sauber et son sponsor Alfa Roméo fin 2023.

Audi prévoit de prendre une participation dans le groupe Sauber afin de sceller cette association avec l'expérimentée équipe suisse, présente depuis 30 ans dans le Championnat du monde de F1.

Le moteur hybride des futures monoplaces sera fabriqué au centre technique d'Audi Sport à Neubourg-sur-le-Danube, au nord de Munich, alors que Sauber développera et assemblera les F1 sur son site de Hinwil (Suisse).

Sauber restera sur la grille en 2024 et 2025 avec son moteur Ferrari actuel.

"Il s'agit d'une super nouvelle", s'est réjoui dans un communiqué Stefano Domenicali le président de la Formule 1. "La combinaison de ces deux noms est très enthousiasmante pour notre sport, cela démontre le succès grandissant de la F1 et la force de nos choix pour continuer à la faire grandir tout en misant sur la neutralité carbone d'ici à 2030 grâce au carburant durable", dit-il encore.

bde/fbx