ExxonMobil : vers une augmentation des rachats d'actions

(AOF) - ExxonMobil a l'intention de porter le rythme de ses rachats d'actions en 2024 à 20 milliards de dollars par an jusqu'en 2025, après la finalisation de sa fusion avec Pioneer et en supposant des conditions de marché raisonnables. La société pétrolière est sur la bonne voie pour réaliser des rachats d'actions pour 17,5 milliards de dollars en 2023 dans le cadre du programme de rachat de 35 milliards de dollars annoncé précédemment pour 2023 et 2024.

Depuis 2019, la solide exécution de la stratégie d'ExxonMobil a augmenté sa puissance bénéficiaire, ajoutant environ 10 milliards de dollars à ses bénéfices annuels et à ses flux de trésorerie pour un prix du Brent de 60 dollars le baril. Ces améliorations constituent une base solide pour accroître davantage son bénéfice annuel et ses flux de trésorerie de 14 milliards de dollars de la fin de l'exercice 2023 à 2027.

En outre, le groupe a annoncé son intention de réduire ses coûts structurels de 6 milliards de dollars d'ici la fin de 2027, ce qui portera les économies structurelles totales à environ 15 milliards de dollars par rapport à 2019.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.