Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil: vers un accroissement des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 13:28









(CercleFinance.com) - Lors d'un point stratégique, ExxonMobil affiche son intention de porter le rythme de ses rachats d'actions en 2024 à 20 milliards de dollars par an jusqu'en 2025, après la finalisation de la fusion avec Pioneer et 'en supposant des conditions de marché raisonnables'.



Le groupe énergétique déclare rester sur la bonne voie pour réaliser des rachats d'actions d'une valeur de 17,5 milliards de dollars en 2023 dans le cadre de son programme de 35 milliards annoncé précédemment pour 2023 et 2024.



ExxonMobil s'attend à générer environ 14 milliards de dollars de potentiel de croissance supplémentaire des profits et des cash flows au cours des quatre prochaines années, et à ce que ses investissements génèrent des rendements moyens de l'ordre de 30%.





Valeurs associées EXXON MOBIL NYSE -1.98%