ExxonMobil va investir 15 milliards d'ici 2027 pour accélérer la réduction de ses émissions de CO2

(AOF) - ExxonMobil a annoncé aujourd'hui un nouveau plan stratégique portant à 15 milliards de dollars les dépenses consacrées aux projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre au cours des six prochaines années, tout en maintenant des investissements disciplinés dans son portefeuille. La major pétrolière souhaite notamment poursuivre les économies de coûts structurels, investir dans des produits à faible coût d'approvisionnement et à faible émission, ce qui permettra à l'entreprise de doubler ses bénéfices et son flux de trésorerie d'ici 2027 par rapport à 2019.

ExxonMobil prévoit de maintenir des investissements en capital de l'ordre de 20 à 25 milliards de dollars par an jusqu'en 2027, avec une certaine flexibilité pour s'adapter aux conditions défavorables du marché ou aux changements de politique et de technologie pour les projets à faibles émissions.

La société a également annoncé qu'elle était en bonne voie pour atteindre ses plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2025 d'ici la fin de l'année 2021, soit quatre ans plus tôt que prévu. De plus, ExxonMobil a développé des plans plus agressifs pour réduire davantage les émissions de Scope 1 et de Scope 2 jusqu'en 2030.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.