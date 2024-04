Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ExxonMobil: un sixième projet 'offshore' lancé au Guyana information fournie par Cercle Finance • 12/04/2024 à 14:12









(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé vendredi avoir pris la décision finale d'investissement pour le développement de Whiptail, son sixième projet 'offshore' au large du Guyana.



Le groupe pétrolier américain prévoit de consacrer 12,7 milliards de dollars d'investissements à la construction de dix sites de forage, qui s'accompagneront de 48 puits de production et d'injection.



Suite à sa mise en service, attendue courant 2027, le champ devrait produire environ 250.000 barils par jour, portant la capacité totale d'Exxon au Guyana à quelque 1,3 millions de barils quotidiens.



Avec une participation de 45%, ExxonMobil est l'opérateur principal du bloc Stabroek, qui accueille ce sixième projet, suivi de son compatriote Hess (30%), récemment acquis par Chevron, et du chinois CNOOC (25%).





