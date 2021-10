Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil : un site de recyclage va être construit au Texas information fournie par Cercle Finance • 11/10/2021 à 14:39









(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé lundi qu'il avait prévu de construire son premier site de recyclage des déchets plastiques de grande ampleur, un projet qu'il a l'intention de développer à Baytown (Texas). Le site, basé sur une technologie mise au point par ExxonMobil permettant de transformer des déchets plastiques en matières premières, s'inscrit dans la continuité d'un programme-pilote qui a déjà permis de traiter 1000 tonnes de plastique, soit l'équivalent de 200 millions de sacs en plastique. Avec une capacité annuelle de 30.000 tonnes, le site de Baytown figurera parmi les principaux centres américains de recyclage. En attendant sa mise en service, d'ici à la fin 2022, une unité temporaire de plus petite taille est entrée en fonction, avec l'objectif de fabriquer des polymères certifiés issus de l'économie circulaire, qui font l'objet d'une demande croissante selon le groupe énergétique américain.

