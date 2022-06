Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil: un projet vert à l'étude dans un fjord norvégien information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 12:34









(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé vendredi qu'il allait étudier la faisabilité de la production d'hydrogène et d'ammoniac verts à partir de son terminal pétrolier de Slagen, en Norvège.



Le géant américain indique avoir signé un protocole d'accord allant dans ce sens avec trois sociétés d'ingénierie locales, dont Grieg Edge, la filiale d'innovation du groupe maritime Grieg.



Le projet vise à produire, à partir d'un procédé d'électrolyse alimenté par électricité hydraulique, jusqu'à 20.000 tonnes métrique d'hydrogène vert par an et jusqu'à 100.000 tonnes d'ammoniac vert.



Ces ingrédients entreraient ensuite dans la fabrication de carburants marins à faibles émissions destinés aux quelque 100.000 navires qui passent chaque année dans ce fjord situé non loin d'Oslo.





