Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ExxonMobil: un peu d'anxiété en attendant les résultats information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - Le titre ExxonMobil s'inscrit en baisse lundi matin à la Bourse de New York suite à la parution de ses principaux indicateurs d'activité au titre du deuxième trimestre, qui pourraient laisser entrevoir des résultats potentiellement décevants lors de la publication prévue à la fin du mois.



Dans son formulaire dit '8-K' qui continent des informations financières préliminaires transmis aux autorités boursière américaines, Exxon dit notamment prévoir une production allant de 500.000 à 550.000 barils d'équivalent pétrole par jour sur la période allant d'avril à juin.



Ce chiffre tient compte de l'intégration des performances de Pioneer sur deux mois, tout comme les dépenses d'investissement trimestrielles, pour l'instant évaluées entre 700 et 900 millions de dollars, précise le géant pétrolier.



'En tenant compte des points médians des éléments fournis par le groupe pour tous ces facteurs (produits dérivés inclus, mais hors éléments exceptionnels), nous anticipons un bénéfice net de deuxième trimestre autour de 8,3 milliards de dollars (environ 1,95 dollar par titre), ajusté des effets calendaires', soulignent les analystes de RBC.



Or le bureau d'études fait remarquer que ce chiffre est très inférieur au consensus actuel, qui vise autour de 2,20 dollars.



Conséquence, le titre ExxonMobil cédait autour de 0,5% lundi dans les premiers échanges.





Valeurs associées EXXON MOBIL 112,97 USD NYSE -0,32%