ExxonMobil: un accord signé dans les matériaux bio-sourcés

(CercleFinance.com) - BioAccelergy a annoncé mercredi la signature d'un partenariat avec ExxonMobil visant à développer de nouveaux matériaux bio-sourcés pour la fabrication de lubrifiants automobiles et industriels.



L'accord pluriannuel vise à démontrer la faisabilité de la production de composants d'origine naturelle, conçus à partir d'huiles végétales, à des coûts qui puissent être considérés comme acceptables.



Aux termes de l'accord, BioAccelergy apportera son expertise en matière d'approvisionnement, de recherche et de procédés catalytiques tandis qu'ExxonMobil contribuera au projet en proposant ses capacités d'ingénierie, de production et de commercialisation.





