(CercleFinance.com) - ExxonMobil teste le recyclage des déchets plastiques dans les installations de Baytown. ExxonMobil a terminé la phase initiale d'un essai en usine d'un procédé de recyclage avancé pour la conversion des déchets plastiques en matières premières pour la production de polymères de haute valeur. 'L'essai, dans les installations de la société à Baytown, au Texas, marque une nouvelle étape dans les efforts d'ExxonMobil pour aider à réduire les déchets plastiques dans l'environnement et maximiser la récupération des ressources' indique le groupe. ExxonMobil a l'intention d'utiliser les résultats de l'essai de Baytown pour étendre les capacités de recyclage dans d'autres installations mondiales.

